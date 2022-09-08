Арестович прогнозирует попадание в котел на Харьковщине до 20 тыс. оккупантов
Советник Офиса президента Алексей Арестович, говоря об успехах ВСУ в Харьковской области, прогнозирует, что в так называемый котел под Балаклеей могут попасть до 20 тыс. оккупантов.
В эфире Фейгин Live он заявил, что мы не произносим это название, но можем комментировать то, о чем говорят российские пропагандисты.
Арестович напомнил, что оккупанты говорят о страшных боях на Харьковщине, о перерезании важной трассы и о том, что потеряна связь с военными под Балаклеей.
По его мнению, когда ВСУ дойдут до Купянска, противник потеряет поставки еще с одного направления, а это значит, что украинские военные возвращаются на границы Луганской области.
– В идеальном варианте это будет окружение украинской группировкой, как говорят российские пропагандисты, “котел”. Туда могут попасть до 20 тыс. российских военных, от 10 тыс. до 20 тыс., – добавил советник ОП.
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