Вересень, 08 в 12:37

Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму зведенні про ситуацію на фронті повідомив, що Збройні сили України відвоювали 400 кв. км території Харківщини.

Аналітики припускають, що українські військові, ймовірно, скористалися передислокацією російських сил та провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма.

У Генштабі ЗСУ офіційно інформацію поки що не коментують. Водночас західні ЗМІ вже пишуть про успіхи ЗСУ на Харківському напрямку.

Зараз дивляться

Так, The Guardian повідомляє про неочікувану контратаку українських військових на північному сході Харківської області. Видання пише, що такими діями наші захисники розтягнули російські сили, які також стикаються з контратаками на Півдні.

Крім того, The Guardian наводить слова аналітиків, які кажуть, що метою контрнаступу може бути місто Куп’янськ – ключовий транспортний вузол для російських постачань.

Зокрема, у статті цитують високопосадовця Пентагону, який заявив, що українські сили домагаються “повільного, але значного прогресу” на полі бою.

The New York Times пише, що поки президент РФ Володимир Путін виступав на Східному економічному форумі, намагаючись усіх переконати, що від початку повномасштабної війни Росія не втратила нічого, його війська почали стикатися з дедалі складнішою ситуацією на лінії фронту в Україні.

Видання наголошує, що контратака на північному сході України цього тижня свідчить про те, що українські сили, ймовірно, намагаються скористатися передислокацію російських військ на оборонні позиції на Півдні, атакуючи позиції окупантів поблизу Харкова.

Тим часом The Washington Post пише, що ця боротьба ще далека від завершення. Але з новим українським контрнаступом наслідки війни продовжуватимуть завдавати росіянам як матеріальних, так і нематеріальних збитків.

Німецьке видання Zeit Online оприлюднило огляд, у якому йдеться про те, що своїм контрнаступом на Півдні українська армія змусила Росію зосередити там багато підрозділів.

Але тепер ситуація на Харківському напрямку може значно погіршитися для армії РФ. На те, що російська сторона побоюється подальших контратак, свідчить велика кількість ворожих ударів з винищувачів і ракет по українських об’єктах у регіоні.

Австрійське видання Die Presse у своїй збірній новині про ситуацію в Україні пише, що ЗСУ застали зненацька російські війська під Харковом.

За різними даними, окупанти, очевидно, були здивовані просуванням українських сил під час боїв у Харківській області.