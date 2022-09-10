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Вперше в історії: коронацію Карла ІІІ покажуть у прямому ефірі по ТБ

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Вперше в історії: коронацію Карла ІІІ покажуть у прямому ефірі по ТБ
Фото: Depositphotos

Церемонію проголошення Карла ІІІ новим королем Великої Британії покажуть по телебаченню. Таку трансляцію зроблять вперше в історії.

Завдяки цьому вся нація зможе побачити коронацію. Церемонія розпочнеться 10 вересня о 10:00 (о 12:00 за Києвом). Тоді колишнього принца Чарльза буде офіційно проголошено королем Карлом III на засіданні Ради з престолонаслідування.

Церемонія пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, на ній буде присутній і принц Вільям.

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Відразу після засідання Ради, в 11:00 (13:00 за Києвом), з балкону палацу буде зачитано Основну прокламацію, яка оголошує Карла ІІІ главою держави. Це зробить король гербової підв’язки.

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Після цього аналогічну прокламацію зачитають на Королівській біржі в лондонському Сіті, а через добу, опівдні неділі, у Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі.

Коли Карла ІІІ офіційно оголосять королем, британські прапори, які були приспущені у четвер 8 вересня після смерті королеви Єлизавети ІІ по всій країні, знову піднімуть нагору на честь нового короля.

Але зроблять це рівно на 26 годин. Через годину після оголошення прокламації в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії прапори знову приспустять на знак державної жалоби, яка триватиме до 18 вересня.

Джерело: Daily Mail
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