Сентябрь, 14 в 18:27

Церемония прощания с Елизаветой II началась в Вестминстерском дворце. Гроб монарха уже доставили в здание.

Зал, в котором находится гроб Елизаветы II, будет открыт для посещения всеми желающими круглосуточно.

Построенный в 1097 году, Вестминстерский дворец на протяжении веков играл важную роль в британской истории. К примеру, в 2002 году в этом здании прощадись с королевой-матерью, к гробу которой пришло более 200 тыс. человек.

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Гроб Елизаветы II занесли в Вестминстерский дворец под непрерывные удары барабана. На церемонии также присутствовали члены королевской семьи — они были свидетелями короткой службы, проводимой архиепископом Кентерберийским.

Король Чарльз III и его жена Камилла покинули Вестминстерский дворец после окончании службы.

На снимках видно, что на гробе Елизаветы II расположили корону и скипетр — символы монарха Великобритании.

Церемония прощания для британцев начнется в 19:00 по Киеву — тогда для них откроют доступ к гробу покойной королевы. В зал будут пускать по 20 человек за раз. Известно, что церемония закончится в понедельник утром, 19 сентября.

Завещание королевы Великобритании Елизаветы II засекретят на 90 лет. Документ запечатают и спрячут в сейф. Эта традиция берет свое начало еще с 1910 года, когда умер принц Франц Текский — его завещание хранилось более 30 лет в сейфе в Лондоне.