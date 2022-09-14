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С короной и скипетром на гробу: началась церемония прощания с Елизаветой II

Николай Олефиренко, редактор раздела Lifestyle
Прощание с Елизаветой II
Фото: Getty Images

Церемония прощания с Елизаветой II началась в Вестминстерском дворце. Гроб монарха уже доставили в здание.

Зал, в котором находится гроб Елизаветы II, будет открыт для посещения всеми желающими круглосуточно.

Построенный в 1097 году, Вестминстерский дворец на протяжении веков играл важную роль в британской истории.  К примеру, в 2002 году в этом здании прощадись с королевой-матерью, к гробу которой пришло более 200 тыс. человек.

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Гроб Елизаветы II занесли в Вестминстерский дворец под непрерывные удары барабана. На церемонии также присутствовали члены королевской семьи — они были свидетелями короткой службы, проводимой архиепископом Кентерберийским. 

Прощание с Елизаветой II

Король Чарльз III и его жена Камилла покинули Вестминстерский дворец после окончании службы. 

На снимках видно, что на гробе Елизаветы II расположили корону и скипетр — символы монарха Великобритании.

Прощание с Елизаветой II

Церемония прощания для британцев начнется в 19:00 по Киеву — тогда для них откроют доступ к гробу покойной королевы. В зал будут пускать по 20 человек за раз. Известно, что церемония закончится в понедельник утром, 19 сентября.

Завещание королевы Великобритании Елизаветы II засекретят на 90 лет. Документ запечатают и спрячут в сейф. Эта традиция берет свое начало еще с 1910 года, когда умер принц Франц Текский — его завещание хранилось более 30 лет в сейфе в Лондоне.

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Источник: BBC
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