Вересень, 14 в 18:27

Церемонія прощання з Єлизаветою II розпочалася у Вестмінстерському палаці. Відомо, що труну монархині вже доставили до будівлі.

Зал, в якому перебуває труна Єлизавети II, буде відкрита для відвідування всіма охочими цілодобово.

Побудований у 1097 році, Вестмінстерський палац протягом століть відігравав важливу роль у британській історії. Наприклад, 2002 року в цій будівлі прощалися з королевою-матір’ю, до труни якої прийшло понад 200 тис. осіб.

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Труну Єлизавети II занесли до Вестмінстерського палацу під безперервні удари барабана. На церемонії також були присутні члени королівської родини – вони були свідками короткої служби, яку проводив архієпископ Кентерберійський.

Король Чарльз III та його дружина Камілла залишили Вестмінстерський палац після закінчення служби.

На знімках видно, що на труні Єлизавети II розмістили корону та скіпетр – символи монарха Великобританії.

Церемонія прощання для британців розпочнеться о 19:00 за Києвом – тоді для них відкриють доступ до труни покійної королеви. До зали пускатимуть по 20 осіб за раз. Відомо, що церемонія закінчиться у понеділок уранці, 19 вересня.

Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети ІІ засекретять на 90 років. Документ запечатають та сховають у сейф. Ця традиція бере свій початок ще з 1910 року, коли помер принц Франц Текський – його заповіт зберігався понад 30 років у сейфі в Лондоні.