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Факти / Світ

З короною та скіпетром на труні: розпочалася церемонія прощання з Єлизаветою II

Микола Олефіренко, редактор розділу Lifestyle
Прощание с Елизаветой II
Фото: Getty Images

Церемонія прощання з Єлизаветою II розпочалася у Вестмінстерському палаці. Відомо, що труну монархині вже доставили до будівлі.

Зал, в якому перебуває труна Єлизавети II, буде відкрита для відвідування всіма охочими цілодобово.

Побудований у 1097 році, Вестмінстерський палац протягом століть відігравав важливу роль у британській історії. Наприклад, 2002 року в цій будівлі прощалися з королевою-матір’ю, до труни якої прийшло понад 200 тис. осіб.

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Труну Єлизавети II занесли до Вестмінстерського палацу під безперервні удари барабана. На церемонії також були присутні члени королівської родини – вони були свідками короткої служби, яку проводив архієпископ Кентерберійський.

Прощание с Елизаветой II

Король Чарльз III та його дружина Камілла залишили Вестмінстерський палац після закінчення служби.

На знімках видно, що на труні Єлизавети II розмістили корону та скіпетр – символи монарха Великобританії.

Прощание с Елизаветой II

Церемонія прощання для британців розпочнеться о 19:00 за Києвом – тоді для них відкриють доступ до труни покійної королеви. До зали пускатимуть по 20 осіб за раз. Відомо, що церемонія закінчиться у понеділок уранці, 19 вересня.

Заповіт королеви Великої Британії Єлизавети ІІ засекретять на 90 років. Документ запечатають та сховають у сейф. Ця традиція бере свій початок ще з 1910 року, коли помер принц Франц Текський – його заповіт зберігався понад 30 років у сейфі в Лондоні.

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Джерело: BBC
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