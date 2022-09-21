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Убегают от мобилизации? В Бурятии “ажиотаж” на российско-монгольской границе

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Убегают от мобилизации? В Бурятии “ажиотаж” на российско-монгольской границе
Фото: Pixabay

В Бурятии увеличился поток уезжающих в Монголию.

— В МАПП Кяхта собралось большое количество людей, выдвинувшихся в Монголию. Количество выезжающих быстро растет, — сообщает Telegram-канал Кяхта, который рассказывает о новостях Кяхтинского района Бурятии.

Также российские СМИ пишут, что россияне раскупили прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек, Астану и Минск.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о частичной мобилизации в стране-агрессоре. Россияне отреагировали на это заявление мгновенно, начали искать в Google ответы на вопросы: как уехать из России, как уехать из России без загранпаспорта и как откосить от мобилизации.

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