Убегают от мобилизации? В Бурятии “ажиотаж” на российско-монгольской границе

Сентябрь, 21 в 17:41

В Бурятии увеличился поток уезжающих в Монголию.

— В МАПП Кяхта собралось большое количество людей, выдвинувшихся в Монголию. Количество выезжающих быстро растет, — сообщает Telegram-канал Кяхта, который рассказывает о новостях Кяхтинского района Бурятии.

Также российские СМИ пишут, что россияне раскупили прямые билеты из Москвы в Ташкент, Баку, Бишкек, Астану и Минск.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам объявил о частичной мобилизации в стране-агрессоре. Россияне отреагировали на это заявление мгновенно, начали искать в Google ответы на вопросы: как уехать из России, как уехать из России без загранпаспорта и как откосить от мобилизации.