Вот возьмем Киев за 3 дня до частичной мобилизации в РФ: сеть о заявлении Путина
Российский диктатор Владимир Путин во время обращения к гражданам РФ объявил о частичной мобилизации в стране-агрессоре.
Заявление диктатора не очень понравилось самим россиянам, которые, хоть и поддерживают своего вождя, но почему-то не готовы отдавать свои жизни за его шизофренические идеи.
После обращения Путина они начали искать ответы в поисковике Google.
Среди самых популярных запросов – как уехать из России, как уехать из России без загранпаспорта и как откосить от мобилизации.
В социальных сетях россияне возмущаются решением Путина и иногда раздаются призывы к импичменту президента и проклятия в сторону Кремля и Думы.
Факты ICTV собрали реакцию украинцев и истерику россиян из-за частичной мобилизации в РФ.
Часткова мобілізація очима путіна.
Перший загін вже готовий pic.twitter.com/xDd4zRqIHU
— квіточка мамина (@kvitochkamamina) September 21, 2022
в русні #мобилизация pic.twitter.com/O3j6v6iPE1
— Andrew Sacheva (@andrewsacheva) September 20, 2022
Треба бути готовими#мобилизация #притула #україна #збір pic.twitter.com/IxSd4sZuEl
— Archon.ua (@Archonua) September 21, 2022
Як вони швиденько засуїтились #мобилизация pic.twitter.com/hFJv3DmtkD
— Lora (@OzhLora) September 21, 2022
Мобілізація в кацапіїhttps://t.co/jhXxxpaoWG pic.twitter.com/1aiggWNk1i
— Zveroboy (@zveroboy_yarans) September 21, 2022
путін оголосив часткову мобілізацію в “росії”.
Він заявив, що мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у зс рф. путін вже підписав указ. мобілізація почнеться сьогодні — 21 вересня. pic.twitter.com/zf4C6Seuj0
— Bohdan (@hunter_tut) September 21, 2022
Ситуація на росії наступна#мобілізація #мобилизация pic.twitter.com/llsuAPMiq5
— Johnny Talk (@JohnnyTalkToYou) September 21, 2022
Кацапи і мобілізація pic.twitter.com/2ZbuNIbCyx
— Кіфлик (@Kiflyk_U) September 20, 2022
24.02 — вазьмьом Київ за трі дня
21.09 — мобілізація на росії pic.twitter.com/ZLN314zzwK
— сезонна линька (@lysycianehvora) September 21, 2022
російська держдума ввела в кримінальний кодекс такі терміни, як “мобілізація”, “військовий стан” та “воєнний час”.
Крім того, тепер в рф будуть карати до 10 років позбавлення волі за дезертирство pic.twitter.com/Uk1Y9ysCeN
— Новинач (@Novinaach) September 20, 2022
#мобилизация pic.twitter.com/qjkgWQCvks
— ravlykart (@amigobeatz) September 21, 2022
21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Об этом он заявил во время своего обращения о проведении фейковых референдумов в оккупированных украинских регионах.