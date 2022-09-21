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Факты / Україна

Вот возьмем Киев за 3 дня до частичной мобилизации в РФ: сеть о заявлении Путина

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Вот возьмем Киев за 3 дня до частичной мобилизации в РФ: сеть о заявлении Путина

Российский диктатор Владимир Путин во время обращения к гражданам РФ объявил о частичной мобилизации в стране-агрессоре.

Заявление диктатора не очень понравилось самим россиянам, которые, хоть и поддерживают своего вождя, но почему-то не готовы отдавать свои жизни за его шизофренические идеи.

После обращения Путина они начали искать ответы в поисковике Google.

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Среди самых популярных запросов – как уехать из России, как уехать из России без загранпаспорта и как откосить от мобилизации.

В социальных сетях россияне возмущаются решением Путина и иногда раздаются призывы к импичменту президента и проклятия в сторону Кремля и Думы.

Факты ICTV собрали реакцию украинцев и истерику россиян из-за частичной мобилизации в РФ.

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Об этом он заявил во время своего обращения о проведении фейковых референдумов в оккупированных украинских регионах.

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