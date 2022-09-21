Сентябрь, 21 в 13:04

Российский диктатор Владимир Путин во время обращения к гражданам РФ объявил о частичной мобилизации в стране-агрессоре.

Заявление диктатора не очень понравилось самим россиянам, которые, хоть и поддерживают своего вождя, но почему-то не готовы отдавать свои жизни за его шизофренические идеи.

После обращения Путина они начали искать ответы в поисковике Google.

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Среди самых популярных запросов – как уехать из России, как уехать из России без загранпаспорта и как откосить от мобилизации.

В социальных сетях россияне возмущаются решением Путина и иногда раздаются призывы к импичменту президента и проклятия в сторону Кремля и Думы.

Факты ICTV собрали реакцию украинцев и истерику россиян из-за частичной мобилизации в РФ.

Часткова мобілізація очима путіна.

Перший загін вже готовий pic.twitter.com/xDd4zRqIHU — квіточка мамина (@kvitochkamamina) September 21, 2022

путін оголосив часткову мобілізацію в “росії”.

Він заявив, що мобілізуватимуть росіян, які зараз перебувають у запасі, зокрема тих, хто служив у зс рф. путін вже підписав указ. мобілізація почнеться сьогодні — 21 вересня. pic.twitter.com/zf4C6Seuj0 — Bohdan (@hunter_tut) September 21, 2022

24.02 — вазьмьом Київ за трі дня

21.09 — мобілізація на росії pic.twitter.com/ZLN314zzwK — сезонна линька (@lysycianehvora) September 21, 2022

російська держдума ввела в кримінальний кодекс такі терміни, як “мобілізація”, “військовий стан” та “воєнний час”. Крім того, тепер в рф будуть карати до 10 років позбавлення волі за дезертирство pic.twitter.com/Uk1Y9ysCeN — Новинач (@Novinaach) September 20, 2022

21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Об этом он заявил во время своего обращения о проведении фейковых референдумов в оккупированных украинских регионах.