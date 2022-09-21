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Тікають від мобілізації? У Бурятії “ажіотаж” на російсько-монгольскому кордоні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Тікають від мобілізації? У Бурятії “ажіотаж” на російсько-монгольскому кордоні
Фото: Pixabay

У Бурятії збільшився потік тих, хто виїжджає до Монголії.

– У МАПП Кяхта зібралася велика кількість людей, які вирушили до Монголії. Кількість тих, хто виїжджає, швидко зростає, – повідомляє Telegram-канал Кяхта, який розповідає про новини Кяхтинського району Бурятії.

Також російські ЗМІ пишуть, що росіяни розкупили прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека, Астани та Мінська.

Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін під час звернення до громадян оголосив про часткову мобілізацію у країні-агресорі. Росіяни відреагували на цю заяву миттєво, почали шукати у Google відповіді на запитання: як виїхати з Росії, як виїхати з Росії без закордонного паспорту та як відкосити від мобілізації.

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