Тікають від мобілізації? У Бурятії “ажіотаж” на російсько-монгольскому кордоні

Вересень, 21 в 17:41

У Бурятії збільшився потік тих, хто виїжджає до Монголії.

– У МАПП Кяхта зібралася велика кількість людей, які вирушили до Монголії. Кількість тих, хто виїжджає, швидко зростає, – повідомляє Telegram-канал Кяхта, який розповідає про новини Кяхтинського району Бурятії.

Також російські ЗМІ пишуть, що росіяни розкупили прямі квитки з Москви до Ташкента, Баку, Бішкека, Астани та Мінська.

Нагадаємо, що 21 вересня президент РФ Володимир Путін під час звернення до громадян оголосив про часткову мобілізацію у країні-агресорі. Росіяни відреагували на цю заяву миттєво, почали шукати у Google відповіді на запитання: як виїхати з Росії, як виїхати з Росії без закордонного паспорту та як відкосити від мобілізації.