Чехия не будет выдавать визы россиянам, которые бегут от мобилизации — МИД

Сентябрь, 22 в 21:34

Чехия выступает против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам.

— Я понимаю, что россияне убегают от того, что вызвали отчаянные решения Путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечают условиям получения гуманитарной визы, — заявил глава чешского МИД Ян Липовский.

Он добавил, что Чехия не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся уехать из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что решение о допуске на свою территорию граждан России принимают сами государства-члены. Сейчас ЕС обговаривает, как поступать в ситуации объявления полной мобилизации.

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Источник: CTK