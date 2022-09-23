Чехія не видаватиме візи росіянам, що тікають від мобілізації – МЗС

Вересень, 22 в 21:34

Чехія виступає проти видачі гуманітарних віз росіянам, які тікають від мобілізації.

– Я розумію, що росіяни тікають від того, що викликали відчайдушні рішення Путіна. Але ті, хто тікає з країни через те, що не хоче виконувати обов’язок, введений його власною державою, не відповідають умовам отримання гуманітарної візи, – заявив глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

Він додав, що Чехія не видаватиме гуманітарні візи громадянам Росії, які намагаються виїхати зі своєї країни, щоб не потрапити під мобілізацію.

Раніше у Європейській комісії заявили, що рішення про допуск на свою територію громадян Росії ухвалюють самі держави-члени. Наразі ЄС обговорює, як чинити в ситуації оголошення повної мобілізації.

Зараз дивляться

Джерело: CTK