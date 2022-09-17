Сентябрь, 17 в 20:55

Чешская Республика, которая сейчас председательствует в ЕС, призвала к созданию “специального международного трибунала” после того, как в освобожденном от российских оккупантов Изюме, Харьковская область, было обнаружено массовое захоронение.

Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

— Россия оставила после себя массовые захоронения сотен расстрелянных и замученных людей в районе Изюма. В 21 веке такие нападения на гражданское население являются немыслимыми и отвратительными. Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников, — написал он и добавил хештег #StandwithUkraine.

Глава чешского МИД призвал к “скорейшему созданию специального международного трибунала, который будет преследовать преступление агрессии”.

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Напомним, 15 сентября в деоккупированном Изюме было обнаружено более 440 тел в братской могиле, когда некоторые из них были найдены со связанными за спиной руками.

16 сентября к захоронению допустили украинских и иностранных журналистов, а на месте до сих пор работают следователи, прокуроры и эксперты, которые выясняют детали убийств украинцев оккупантами.

Президент Владимир Зеленский отметил, что мир должен увидеть, что происходит под российской оккупацией и напомнил, что кроме Изюма в Украине такие города как Буча, Мариуполь и другие уже узнали, что такое жизнь под российским захватничеством.

Впоследствии стало известно, что миссия ООН направит свою экспертную группу по правам человека в Изюм.

Фото: Zelenskiy

Источник: Jan Lipavský