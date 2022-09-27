Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

В трубопроводе Северный поток-1 упало давление. Перед этим проблемы были у СП-2

Илья Нежигай, редактор ленты
Північний потік -2.
Фото: Getty Images

На двух нитках российского газопровода Северный поток-1 внезапно начало падать давление.

Об этом российским СМИ сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

— Сегодня вечером диспетчеры центра управления Северного потока-1 зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются, — говорится в сообщении Nord Stream AG.

На данный момент Северный поток-1 является единственным трубопроводом, благодаря которому в Европу поставляется газ из России.

Сейчас смотрят

В начале сентября российская корпорация Газпром сообщала, что газопровод якобы перестал работать из-за технических “неисправностей”.

В то же время у трубопровода Северный поток-2, в ночь на 26 сентября, было зафиксировано резкое падение давления в трубопроводе, о чем была передана информация береговым службам Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Со временем выяснилось, что разгерметизация трубы произошла в исключительной экономической зоне Дании.

Читайте
В Бундестаге призвали демонтировать Северный поток-2

Источник: Интерфакс
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка