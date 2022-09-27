Сентябрь, 27 в 1:12

На двух нитках российского газопровода Северный поток-1 внезапно начало падать давление.

Об этом российским СМИ сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.

— Сегодня вечером диспетчеры центра управления Северного потока-1 зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются, — говорится в сообщении Nord Stream AG.

На данный момент Северный поток-1 является единственным трубопроводом, благодаря которому в Европу поставляется газ из России.

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В начале сентября российская корпорация Газпром сообщала, что газопровод якобы перестал работать из-за технических “неисправностей”.

В то же время у трубопровода Северный поток-2, в ночь на 26 сентября, было зафиксировано резкое падение давления в трубопроводе, о чем была передана информация береговым службам Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Со временем выяснилось, что разгерметизация трубы произошла в исключительной экономической зоне Дании.