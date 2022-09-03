Сентябрь, 02 в 21:01

Российский газовый монополист Газпром под вечер 2 сентября объявил о полной остановке транзита по газопроводу Северный поток из-за неисправности в единственной компрессорной станции Портовая.

Об этом сообщает пресс-служба Газпрома в Telegram.

В российской компании уверяют, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции Портовая была якобы обнаружена утечка масла “с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления”.

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Масло вроде бы обнаружили и на кабельном узле, входящем в состав работы двигателя турбины, а также в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления агрегата.

В Газпроме говорят, что обнаружение утечек масла якобы зафиксировано с участием представителей компании Siemens, которые помогают с техобслуживанием. Но не приводят доказательств.

— До устранения замечаний по работе оборудования транспорт газа в газопровод Северный поток полностью остановлен, – сообщил российский монополист.

Это не в первый раз, когда Россия через Газпром пытается манипулировать с газоснабжением в Европу. Так, утром 31 августа российская корпорация полностью приостановила поставки газа из России в ФРГ по трубопроводу Северный поток.

Перед этим, 18 августа, Газпром производил приостановку поставки газа на три дня. Причиной тогда тоже назвали технические неисправности турбины.

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Источник: Газпром