Белый дом предлагает выделить Украине дополнительные $35 млн на ядерную безопасность – CNN

Сентябрь, 28 в 10:25

Белый дом обратился к Конгрессу США с предложением выделить $35 млн для обеспечения ядерной безопасности в Украине.

Основанием для дополнительного финансирования является ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции.

Предполагается, что эти средства пойдут на помощь Украине в обеспечении ядерной готовности, закупке и обслуживании дополнительных датчиков, оценке и анализе данных, а также обеспечении Нацгвардии защитными возможностями на атомных электростанциях.

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Однако $35 млн – это лишь небольшая часть многомиллиардного пакета поддержки Украины. Его основная часть направлена ​​на военную и экономическую помощь.

Сенат США уже принял законопроект о временном финансировании, чтобы избежать частичного прекращения работы правительства в конце этой недели.

Теперь у Конгресса есть несколько дней до 30 сентября, чтобы урегулировать свои разногласия и передать закон на подпись президенту США Джо Байдену.

В рамках этого законопроекта Украина получит еще более $12 млрд. Из них $3 млрд планируют направить на предоставление военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку.