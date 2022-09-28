Более $12 млрд для Украины: Сенат США поддержал законопроект о временном финансировании

Сентябрь, 28 в 9:37

Сенат США принял законопроект о временном финансировании для избежания частичного прекращения работы правительства в конце этой недели.

В рамках этого законопроекта Украина получит еще более $12 млрд. Ожидается, что из этих средств $3 млрд будут направлены на предоставление военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку.

Еще $1,5 млрд выделят на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые ее поддерживают.

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Согласно законопроекту, $2,8 млрд будет направлено на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки.

Дополнительные $35 млн пойдут на финансирование реагирования на потенциальные ядерные и радиологические инциденты в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

Теперь у Конгресса есть несколько дней, чтобы урегулировать свои разногласия и передать закон на подпись президенту США Джо Байдену.

В целом законопроект о временном финансировании дает возможность выделять деньги на стабильную работу правительства США до 16 декабря.

Благодаря ему у участников переговоров будет больше времени, чтобы решить свои разногласия и договориться о государственных расходах на 2023 финансовый год. Также он позволит предотвратить так называемый шатдаун — вынужденную приостановку работы госучреждений.