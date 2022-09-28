Понад $12 млрд для України: Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасове фінансування

Вересень, 28 в 9:37

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня.

В межах цього законопроєкту Україна отримає ще понад $12 млрд. Очікується, що із цих коштів $3 млрд будуть спрямовані на надання військової допомоги, зокрема навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку.

Ще $1,5 млрд виділять на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які її підтримують.

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Згідно із законопроєктом, $2,8 млрд спрямують на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на потенційні ядерні та радіологічні інциденти в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

Тепер у Конгресу є кілька днів, щоб врегулювати свої розбіжності й передати закон на підпис президенту США Джо Байдену.

Загалом законопроєкт про тимчасове фінансування дає можливість виділяти гроші на стабільну роботу уряду США до 16 грудня.

Завдяки йому учасники переговорів матимуть більше часу, щоб вирішити свої розбіжності й домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік. Також він дозволить запобігти так званому шатдауну – вимушеному призупиненню роботи держустанов.