Октябрь, 07 в 16:27

Власти острова Пасхи сообщают, что часть знаменитых каменных статуй моаи, являющихся объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, серьезно повреждены в результате крупного пожара.

Об этом сообщает The Guardian.

Мэр острова Педро Эдмундс Паоа сказал журналистам о том, что часть статуй уже не удастся вернуть в прежнее состояние.

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В целом последствия пожара выглядят непоправимыми.

По данным издания, пожар имел природный характер. Всего выгорело около 60 га леса, однако больше всего пострадала территория вокруг вулкана Рано Рараку.

Именно там коренные жители острова когда-то устроили каменоломню, на которой высекали статуи для моаи.

По мнению археологов, большинство статуй изготовили и установили на острове между 1400 и 1650 годами. Всего на месте около 1 тыс. таких статуй, их высота составляет около 4 м. Крупнейший истукан из всех имеет вес 74 тонны и высоту 10 м.

На головах многих моаи закреплены многотонные шляпы, высеченные из другого камня.

Ряд историков считают, что эти статуи – символы для рапануи (коренных жителей острова), означающие их предков.

Есть и другая версия, появившаяся несколько лет назад и согласно которой у истуканов было практическое применение: они должны были сделать местную почву более плодородной.

Отметим, что остров Пасхи принадлежит Чили. Туда ежегодно приезжают тысячи туристов из разных стран мира, однако в последнее время он был закрыт для посещений из-за пандемии коронавируса.

Туристам вновь разрешили приезжать на остров всего три месяца назад. Теперь же часть острова, где находятся моаи, снова закроют.

Ученым нужно оценить ущерб и выяснить, возможно ли восстановить поврежденные статуи.