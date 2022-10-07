Жовтень, 07 в 16:27

Влада острова Пасхи повідомляє, що частина знаменитих кам’яних статуй моаї, які є об’єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, серйозно пошкоджені внаслідок великої пожежі.

Про це повідомляє The Guardian.

Мер острова Педро Едмундс Паоа сказав журналістам про те, що частину статуй вже не вдасться повернути до попереднього стану.

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Загалом наслідки пожежі виглядають непоправними.

За даними видання, пожежа мала природний характер. Усього вигоріло близько 60 га лісу, проте найбільше постраждала територія навколо вулкану Рано Рараку.

Саме там корінні жителі острова колись влаштували каменоломню, на якій висікали статуї для моаї.

На думку археологів, більшість статуй виготовили та встановили на острові між 1400 та 1650 роками. Загалом на місці близько 1 тис. таких статуй, їхня висота становить близько 4 м. Найбільший бовван із усіх має вагу 74 тонни та висоту 10 м.

На головах багатьох моаї закріплені багатотонні капелюхи, висічені з іншого каменю.

Ряд істориків вважають, що ці статуї – символи для рапануї (корінних жителів острова), які означають їхніх предків.

Є й інша версія, яка з’явилася кілька років тому і згідно з якою у бовванів було практичне застосування: вони мали зробити місцевий ґрунт більш родючим.

Зазначимо, що острів Пасхи належить Чилі. Туди щороку приїжджають тисячі туристів із різних країн світу, проте останнім часом його було закрито для відвідувань через пандемію коронавірусу.

Туристам знову дозволили приїжджати на острів лише три місяці тому. Тепер частину острова, де розташовані моаї, знову закриють.

Вченим потрібно оцінити збитки та з’ясувати, чи можливо відновити пошкоджені статуї.