КНДР имитировала ядерный удар по Южной Корее – СМИ

Октябрь, 10 в 7:50

Недавние ракетные испытания, проведенные в КНДР, были призваны имитировать удар тактического ядерного оружия в качестве предупреждения Южной Корее после крупномасштабных военно-морских учений южнокорейских и американских сил. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA.

По словам официальных лиц в Сеуле и Токио, Северная Корея запустила две баллистические ракеты рано утром в воскресенье, что стало седьмым таким запуском с 25 сентября.

Лидер Ким Чен Ын в течение последних двух недель руководил учениями тактических ядерных подразделений, в которых участвовали баллистические ракеты с имитацией ядерных боеголовок, сообщило KCNA, заявив, что они должны были донести решительный сигнал о сдерживании войны.