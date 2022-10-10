Ни ядерная, ни обычная эскалация не поможет, Путин не выиграет войну – ISW

Октябрь, 10 в 7:08

Взрыв на Крымском мосту, провалы российских военных и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента России Владимира Путина со стороны сторонников радикальных действий в отношении Украины.

Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

По данным аналитиков, российские военные корреспонденты подвергли критике Путина и Кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, отметив, что сложно сплотиться вокруг президента, когда его правительство полагается на секретность.

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Как пишут аналитики, некоторые из них обвиняют президента РФ, что тот не обращал внимания на ряд провалов в войне, в том числе на потопление крейсера Москва. Также, Путина призывают отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе его молчание будет воспринято как “слабость”. Также подвергли критике молчание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева после взрыва на мосту. Ранее он заявлял, что атака на Крымский мост будет “красной линией”.

Критика со стороны провоенного лагеря может указывать на растущие сомнения в способности Путина выполнить обещанную им цель так называемой “денацификации” Украины и может подорвать привлекательность среди его основного электората, пишут аналитики ISW.

– Путин не может сделать единого, чего требует его жесткий электорат – выиграть войну, – пишут аналитики.

В то же время Путин продолжает менять своих старших военачальников, вероятно, чтобы снять с себя вину и возродить энтузиазм в экстремистском военном сообществе.

Аналитики отмечают, что перетасовка старших командиров не решит системные проблемы, которые мешали российским операциям, логистике, оборонной промышленности и мобилизации с начала вторжения.

Козлы отпущения могут отвлечь критику от Путина лишь на время, и появление прямой критики руководства среди его наиболее преданных сторонников жесткой линии, вероятно, является предвестником будущего недовольства. Эскалация, обычная или ядерная, не может решать проблемы Путина, в частности, в Украине.

Источник: ISW