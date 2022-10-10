КНДР імітувала ядерний удар по Південній Кореї – ЗМІ

Жовтень, 10 в 7:50

Нещодавні ракетні випробування, проведені в КНДР, були покликані імітувати удар тактичної ядерної зброї, як попередження Південній Кореї після великомасштабних військово-морських навчань південнокорейських та американських сил. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство Північної Кореї KCNA.

За словами офіційних осіб у Сеулі та Токіо, Північна Корея запустила дві балістичні ракети рано-вранці в неділю, що стало сьомим таким запуском з 25 вересня.

Лідер Кім Чен Ин протягом останніх двох тижнів керував навчаннями тактичних ядерних підрозділів, у яких брали участь балістичні ракети з імітацією ядерних боєголовок, повідомило KCNA, заявивши, що вони мали донести рішучий сигнал про стримування війни.