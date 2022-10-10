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В Ірані силовики арештовують дітей у школах через протести – ЗМІ

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
В Ірані силовики арештовують дітей у школах через протести – ЗМІ
Фото: Getty Images

У неділю іранських школярів було заарештовано у шкільних приміщеннях силами безпеки, які прибули на фургонах без номерних знаків. Про це пише The Guardian з посиланням на інформацію із соціальних мереж.

Влада також закрила всі школи та вищі навчальні заклади в іранському Курдистані в неділю, що є ознакою того, що держава, як і раніше, стурбована інакодумством після кількох тижнів протестів з приводу смерті Махси Аміні.

Нагадаємо, все почалося з того, що дівчину на ім’я Аміні було затримано в Тегерані поліцією за те, що вона нібито не прикрила волосся належним чином.

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22-річна іранка померла 16 вересня, за три дні після арешту – її забили до смерті правоохоронці. Смерть Аміні спричинила безпрецедентну хвилю протестів по всій країні.

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Джерело: The Guardian
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