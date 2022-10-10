В Ірані силовики арештовують дітей у школах через протести – ЗМІ

Жовтень, 10 в 8:34

У неділю іранських школярів було заарештовано у шкільних приміщеннях силами безпеки, які прибули на фургонах без номерних знаків. Про це пише The Guardian з посиланням на інформацію із соціальних мереж.

Влада також закрила всі школи та вищі навчальні заклади в іранському Курдистані в неділю, що є ознакою того, що держава, як і раніше, стурбована інакодумством після кількох тижнів протестів з приводу смерті Махси Аміні.

Нагадаємо, все почалося з того, що дівчину на ім’я Аміні було затримано в Тегерані поліцією за те, що вона нібито не прикрила волосся належним чином.

Зараз дивляться

22-річна іранка померла 16 вересня, за три дні після арешту – її забили до смерті правоохоронці. Смерть Аміні спричинила безпрецедентну хвилю протестів по всій країні.