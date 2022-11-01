Ноябрь, 01 в 13:56

Россия перебросила в Беларусь два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести ракеты Кинжал, чтобы передать послание Западу.

Еще одна цель, которую преследует РФ, – продемонстрировать, что Беларусь становится все более активным участником войны.

Об этом в разведке Минобороны Великобритании сообщили 1 ноября, изучив изображения, на которых видны два самолета на белорусском аэродроме Мачулищи.

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Рядом с истребителями, согласно данным оборонного ведомства, в защитной земляной насыпи была замечена канистра.

Эта емкость вполне возможно может быть предназначена для баллистической ракеты воздушного базирования AS-24 KILLJOY, которую в РФ называют Кинжалом.

Ракеты такого типа находятся на вооружении России с 2018 года, хотя их запасы, убеждены британские разведчики, – очень ограничены.

Время от времени страна-агрессор запускала их по Украине, но ни разу не разворачивала в Беларуси.

– Размещение в Беларуси Кинжалов, имеющих радиус действия более 2 тыс. км, предоставит России незначительное дополнительное преимущество для поражения целей в Украине, – считают в британской разведке.

Сейчас, подчеркивают в разведке Минобороны Великобритании, Россия продолжает использовать свои передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 251-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Ministry of Defence

Фото: Милитарный