Сигнал Заходу від РФ – розвідка Британії про перекидання МіГ-31К до Білорусі
Росія перекинула до Білорусі два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К, здатні нести ракети Кинджал, щоб передати послання Заходу.
Ще одна мета, яку переслідує РФ, – продемонструвати, що Білорусь стає все більш активним учасником війни.
Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили 1 листопада, вивчивши зображення, на яких видно два літаки на білоруському аеродромі Мачулищі.
Поряд із винищувачами, за даними оборонного відомства, у захисному земляному насипі була помічена каністра.
Ця ємність цілком імовірно може бути призначена для балістичної ракети повітряного базування AS-24 KILLJOY, яку в РФ називають Кинджалом.
Ракети такого типу перебувають на озброєнні Росії із 2018 року, хоч їхні запаси, переконані британські розвідники, – дуже обмежені.
Час від часу країна-агресорка запускала їх по Україні, але жодного разу не розгортала в Білорусі.
– Розміщення в Білорусі Кинджалів, що мають радіус дії понад 2 тис. км, нададуть Росії незначну додаткову перевагу для уражання цілей в Україні, – вважають у британській розвідці.
Наразі, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії, Росія продовжує використовувати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Мілітарний