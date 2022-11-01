Листопад, 01 в 13:56

Росія перекинула до Білорусі два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К, здатні нести ракети Кинджал, щоб передати послання Заходу.

Ще одна мета, яку переслідує РФ, – продемонструвати, що Білорусь стає все більш активним учасником війни.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили 1 листопада, вивчивши зображення, на яких видно два літаки на білоруському аеродромі Мачулищі.

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Поряд із винищувачами, за даними оборонного відомства, у захисному земляному насипі була помічена каністра.

Ця ємність цілком імовірно може бути призначена для балістичної ракети повітряного базування AS-24 KILLJOY, яку в РФ називають Кинджалом.

Ракети такого типу перебувають на озброєнні Росії із 2018 року, хоч їхні запаси, переконані британські розвідники, – дуже обмежені.

Час від часу країна-агресорка запускала їх по Україні, але жодного разу не розгортала в Білорусі.

– Розміщення в Білорусі Кинджалів, що мають радіус дії понад 2 тис. км, нададуть Росії незначну додаткову перевагу для уражання цілей в Україні, – вважають у британській розвідці.

Наразі, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії, Росія продовжує використовувати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 251-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Мілітарний