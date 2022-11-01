55 ракет РФ по Украине и отсутствие света, воды: что происходит на 251-й день войны (онлайн)

РФ нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде, а также еще по нескольким регионам Украины. Всего повреждения получили 18 объектов в 10 регионах.

В связи с этим были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях, без воды остались 40% киевлян. Работы по восстановлению электро- и водоснабжения продолжаются.

Украина возобновила движение судов по зерновому коридору — из наших портов вышло судно Ikaria Angel вместе с несколькими другими.