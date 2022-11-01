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Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
55 ракет РФ по Украине и отсутствие света, воды: что происходит на 251-й день войны (онлайн)

55 ракет РФ по Украине и отсутствие света, воды: что происходит на 251-й день войны (онлайн)

РФ нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде, а также еще по нескольким регионам Украины. Всего повреждения получили 18 объектов в 10 регионах.

В связи с этим были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях, без воды остались 40% киевлян. Работы по восстановлению электро- и водоснабжения продолжаются.

Украина возобновила движение судов по зерновому коридору — из наших портов вышло судно Ikaria Angel вместе с несколькими другими.

 

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00:13 - 01 ноября

16 тыс. абонентских адресов Киевщины остаются обесточенными после утреннего ракетного обстрела РФ.

Об этом фактам ICTV сообщили в Киевской ОВА.

На данный момент электроснабжение отсутствует в Вышгородском районе, а именно в части Вышгорода и Хотяновке.

Энергетики планируют возобновить электроснабжение в этих населенных пунктах до утра. Однако в ОВА отметили, что ситуация очень нестабильная.

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00:12 - 01 ноября

В понедельник, 31 октября, украинские силы противовоздушной обороны сбили 45 из 55 вражеских ракет, выпущенных из самолетов стратегической авиации.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Это удивительно хороший результат, учитывая то, что мы сбиваем ракеты еще советскими средствами. БУК М-1, С-300 – это основа. Кое-что сегодня сбивают переносные зенитно-ракетные комплексы, кое-что авиация. Есть еще западная система IRIS-T, которая тоже сегодня отработала на отлично, — сказал он.

Игнат подчеркнул, что, несмотря на высокую эффективность работы ПВО, Украина нуждается в усовершенствованных системах противовоздушной обороны от западных партнеров.

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