США не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия — Белый дом

Ноябрь, 02 в 16:07

США не видят никаких признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США сразу четко дали понять, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и Штаты воспринимают их серьезно.

— Мы продолжаем отслеживать ситуацию как можно лучше и не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому применению, — добавил он.

Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщило, что в России обсуждали применение ядерного оружия.

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Соответствующие переговоры россиян прошли в октябре. Эти разговоры обеспокоили администрацию президента США Джо Байдена, поскольку показали, как Москва разочарована своими неудачами на поле боя в Украине.

В то же время издание отмечает, что российский диктатор Владимир Путин не принимал участия в обсуждении военных РФ.