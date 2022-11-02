США не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї – Білий дім

Листопад, 02 в 16:07

США не бачать жодних ознак того, що Росія готується до застосування ядерної зброї. Про це заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

Він наголосив, що США одразу чітко дали зрозуміти, що коментарі Росії про потенційне застосування ядерної зброї викликають глибоке занепокоєння, і Штати сприймають їх серйозно.

– Ми продовжуємо відстежувати ситуацію якнайкраще і не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого застосування, – додав він.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times із посиланням на офіційних осіб США повідомило, що в Росії обговорювали застосування ядерної зброї.

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Відповідні переговори росіян відбулись у жовтні. Ці розмови занепокоїли адміністрацію президента США Джо Байдена, оскільки показали, наскільки Москва розчарована своїми невдачами на полі бою в Україні.

Водночас видання зазначає, що російський диктатор Володимир Путін не брав участі в обговоренні військових РФ.