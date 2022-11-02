В Британии впервые в истории подали иск против ЧВК Вагнера и Пригожина

Ноябрь, 02 в 7:24

Британская юридическая фирма McCue Jury & Partners подала иск в Высокий суд Лондона. Иск основан на сговоре между Пригожиным, ЧВК Вагнера и военной машиной Путина с целью терроризирования украинцев.

В McCue Jury & Partners утверждают, что это первый случай в истории, когда против частной военной компании был подан иск за использование терроризма и сговор с финансирующим его государством с целью ведения незаконной войны.

— Этот иск имеет потенциал сорвать работу Пригожина, ЧВК Вагнера и военной машины Путина и обеспечить крайне необходимую компенсацию в виде репараций тем, кто сильно пострадал. Не может быть устойчивого мира без правосудия, – отмечают в McCue Jury & Partners.

В сообщении говорится, что использование ЧВК Вагнера для терроризма и достижения целей Путина в Украине подтверждается их военными преступлениями.

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Представление иска и дело будет финансироваться за счет краудфандинга. В иске McCue Jury & Partners будет фигурировать небольшая группа истцов — граждан Украины, пострадавших от действий ЧВК Вагнера.

Источник: mccue-law.com