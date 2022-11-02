В Британії вперше в історії подали позов проти ПВК Вагнера та Пригожина

Листопад, 02 в 7:24

Британська юридична фірма McCue Jury & Partners подала позов до Високого суду Лондона. Позов ґрунтується на змові між Пригожиним, ПВК Вагнера та військовою машиною Путіна з метою тероризування українців.

У McCue Jury & Partners стверджують, що це перший випадок в історії, коли проти приватної військової компанії було подано позов за тероризм і змову з державою, яка фінансує його, з метою ведення незаконної війни.

– Цей позов має потенціал зірвати роботу Пригожина, ПВК Вагнера та військової машини Путіна та забезпечити вкрай необхідну компенсацію у вигляді репарацій тим, хто сильно постраждав. Не може бути стійкого миру без правосуддя, – зазначають у McCue Jury & Partners.

У повідомленні йдеться, що використання ПВК Вагнера для тероризму з метою досягнення цілей Путіна в Україні підтверджується їхніми військовими злочинами.

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Подання позову та справа фінансуватиметься за рахунок краудфандингу. У позові McCue Jury & Partners фігуруватиме невелика група позивачів – громадян України, які постраждали від дій ПВК Вагнера.

Джерело: mccue-law.com