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Факты / Світ

Оказалась в ловушке: РФ на Генассамблее ООН осудила сама себя

Татьяна Забожко, редактор ленты
Генасамблея ООН
Фото: Dreamstime

Представитель России на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН проголосовал за проект документа, где осуждались действия РФ.

Зафиксировать это на самом высоком уровне в Генассамблее ООН удалось благодаря работе МИД и постоянного представительства Украины при ООН.

В этот раз Россия, как и 17 лет подряд, вынесла на голосование резолюцию, в которой якобы речь шла об осуждении неонацизма.

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Однако украинской стороне удалось не только полностью изменить баланс голосов за эту фальшивку, но и добавить в нее новую мощную красноречивую формулировку:

“Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина “неонацизм” в целях оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия по противодействию неонацизму”.

– В переводе с дипломатического языка это означает: достаточно лгать, в бред о “неонацизме в Украине” больше никто не верит.

А самое смешное, что Россия оказалась в ловушке, потому что с этой правкой была вынуждена проголосовать за обновленный текст… с осуждением себя самой. И проголосовала, – объяснил советник МИД Гоша Тихий.

Советник МИД отмечает: очень важно, что Украина зафиксировала это на самом высоком уровне в Генассамблее ООН, а также то, что абсолютно все страны ЕС встали на сторону Украины.

– Ложь не прошла. По меньшей мере, не прошла дальше аудитории России 24, – радуется советник министра МИД.

Источник: Gosha Tykhyi

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