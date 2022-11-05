Опинилася в пастці: РФ на Генасамблеї ООН засудила сама себе
Представник Росії під час засідання третього комітету Генасамблеї ООН проголосував за проєкт документа, де засуджувались дії РФ.
Зафіксувати це на найвищому рівні в Генасамблеї ООН вдалось завдяки роботі МЗС та постійного представництва України при ООН.
Цього разу Росія, як і 17 років поспіль, винесла на голосування резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму.
Однак українській стороні вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але й додати до неї нове потужне промовисте формулювання:
“Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну “неонацизм” із метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму”.
– У перекладі з дипломатичної мови це означає: досить брехати, в маячню про “неонацизм в Україні” більше ніхто не вірить.
А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці, бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст… із засудженням себе самої. І проголосувала, – пояснив радник МЗС Гоша Тихий.
Нєбєнзя сьогодні проголосував в ООН за текст, що містить таке: «РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито для знищення неонацизму; свідоме використання неонацизму для виправдання тер агресії серйозно підриває справжні спроби боротьби з неонацизмом» pic.twitter.com/GIiz13S4j9
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 4, 2022
Радник МЗС наголошує: дуже важливо, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в Генасамблеї ООН, а також те, що абсолютно всі країни ЄС стали на бік України.
– Брехня не пройшла. Щонайменше, не пройшла далі за аудиторію Росії 24, – тішиться радник міністра МЗС.
Джерело: Gosha Tykhyi