Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Опинилася в пастці: РФ на Генасамблеї ООН засудила сама себе

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Генасамблея ООН
Фото: Dreamstime

Представник Росії під час засідання третього комітету Генасамблеї ООН проголосував за проєкт документа, де засуджувались дії РФ.

Зафіксувати це на найвищому рівні в Генасамблеї ООН вдалось завдяки роботі МЗС та постійного представництва України при ООН.

Цього разу Росія, як і 17 років поспіль, винесла на голосування резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму.

Зараз дивляться

Однак українській стороні вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але й додати до неї нове потужне промовисте формулювання:

“Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну “неонацизм” із метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму”.

– У перекладі з дипломатичної мови це означає: досить брехати, в маячню про “неонацизм в Україні” більше ніхто не вірить.

А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці, бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст… із засудженням себе самої. І проголосувала, – пояснив радник МЗС Гоша Тихий.

Радник МЗС наголошує: дуже важливо, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в Генасамблеї ООН, а також те, що абсолютно всі країни ЄС стали на бік України.

– Брехня не пройшла. Щонайменше, не пройшла далі за аудиторію Росії 24, – тішиться радник міністра МЗС.

Джерело: Gosha Tykhyi

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка