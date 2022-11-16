Война в Украине – топ-тема встречи G20: итоги саммита Большой двадцатки

Ноябрь, 16 в 18:51

С 15 по 16 ноября на Бали в Индонезии прошел саммит стран Большой двадцатки, топ-темой которого стала война, которую развязала Российская Федерация на территории Украины. Об этом сказал президент принимающей страны Джоко Видодо, который подчеркнул, что российская агрессия привела к разрушениям и огромным человеческим страданиям, а также негативно повлияла на мировую экономику.

О войне

Так, по завершении встречи большинство членов G20 осудили войну России против Украины – была принята соответствующая декларация, в которой высказано требование “полного и безоговорочного выхода России с территории Украины”.

– Большинство членов резко осуждают войну РФ в Украине и подчеркивают, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности, – сказано в сообщении.

Страны G20, включая Китай, также заявили о своем несогласии с перспективой использования ядерного оружия в конфликте России с Украиной.

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– Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть омрачена войной, – говорится в сообщении.

О зерне

Лидеры G20 по итогам саммита призвали к “полному выполнению” сделки по зерну в Черном море, подчеркнув ее важность для поддержания глобальной продовольственной безопасности.

Члены заявили, что приветствовали зерновую сделку при посредничестве ООН и ее усилия по ослаблению напряженности и предотвращению глобального отсутствия продовольственной безопасности и голода в развивающихся странах в свете вторжения России в Украину.

– Подчеркиваем важность полной, своевременной и постоянной реализации сделки всеми соответствующими заинтересованными сторонами, а также призывы генерального секретаря ООН к продолжению этих усилий сторон, – заявили лидеры в декларации.

О поддержке Украины

Евросоюз и Австралия опубликовали совместное заявление, в котором решительно поддержали Украину и заявили, что остаются непоколебимыми в поддержке Украинского государства в условиях российско-украинской войны.

– Лидеры самым решительным образом осудили неспровоцированную, незаконную и неоправданную агрессивную войну России против Украины, – говорится в заявлении, опубликованном во время саммита G20.

Лидеры Австралии и ЕС подтвердили свою “твердую приверженность привлечению России, всех виновных и сообщников к ответу”.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что G20 не хочет ни войны в Украине, ни ядерного шантажа, и что встреча подчеркнула “большое сближение позиций по подталкиванию России к деэскалации”.

– Россия должна вернуться за стол переговоров. Китай может сыграть с нами более активную посредническую роль в ближайшие месяцы, – сказал Макрон, добавив, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином визит в Китай в начале 2023 года.

По его словам, китайский президент искренне желает избежать ядерной эскалации и положить конец войне.

О России

Канцлер Германии Олаф Шольц написал у себя в Twitter после саммита G20, что самым важным результатом успешной встречи лидеров стран стало то, что российский диктатор Владимир Путин остался практически в одиночестве.

– У него нет мощных союзников. Это самый важный результат успешного саммита G20 на Бали. Совершенно неприемлемо, чтобы он продолжал свою войну в Украине без изменений и с воздушными атаками, – сообщил Шольц.

О падении ракеты в Польше

Отдельно на саммите коснулись темы взрыва в Польше, произошедшего в результате падения на территорию этой страны НАТО ракеты.

Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что подобного не произошло бы без ракетных ударов России по Украине.

По его словам, лидеры Большой двадцатки были “едины в заявлении о том, что сначала необходимо установить факты произошедшего и, следовательно, поддержать расследование Польши”.

– Ясно одно: этого бы не произошло без ужасающих ракетных ударов России по Украине. Мы продолжаем поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии, – сказал он.

Схожее заявление сделал и премьер-министр Британии Риши Сунак: он отметил, что это не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину.

Накануне, в первый день саммита, Сунак подчеркнул, что Россия должна “убраться из Украины и прекратить варварскую войну”. Он также раскритиковал отсутствие президента России Владимира Путина на саммите.

– Примечательно, что Путин не счел возможным присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы продолжили бы разбираться. Потому что самое большое изменение, которое кто-либо может сделать, это сама Россия, если она уберется из Украины и прекратит эту варварскую войну, – цитирует заявление Сунака на саммите G20 издание Sky News.

О мирном плане Украины

Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите с помощью видеосвязи, предложил мировым лидерам план по обеспечению мира в Украине, включающий в себя 10 пунктов:

Обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины. Обеспечение продовольственной безопасности Украины. Обеспечение энергетической безопасности Украины. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск из Украины и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны.

В то же время глава Украинского государства призвал создать международный орган, который должен закрепить “ключевые элементы послевоенной архитектуры безопасности”, направленные на предотвращение новых попыток агрессии России.

Спустя несколько часов после выступления Зеленского Россия нанесла крупнейшую за месяц серию ракетных ударов по городам Украины – с использованием более чем сотни ракет, в результате чего и произошел взрыв на территории соседней Польши.

Позиция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, представляющий страну-агрессора на встрече Большой двадцатки, после выступления Владимира Зеленского начал оправдывать полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В качестве “аргументов” он использовал методичку российских пропагандистов о том, что в Украине у власти “неонацисты”, а риторика Зеленского, якобы, “воинственная, русофобская и агрессивная”.

По словам Лаврова, Украина “не слушает советов Запада”, который, как “ходят слухи”, говорит Зеленскому “быть посговорчивей” с Россией.

Российский министр отметил, что Москва “многократно подтверждала, что не отказывается от переговоров”, однако Украина – отказывается от них, и даже законодательно закрепила, что не будет говорить с диктатором Путиным.

К завершению речи он начал угрожать, что “чем дольше Украина будет отказываться, тем сложнее будет договориться”. А переговорные условия Украины, тем временем, он назвал “заведомо нереалистичными и неадекватными в этой ситуации”.