Листопад, 16 в 18:51

З 15 по 16 листопада на Балі в Індонезії відбувся саміт країн Великої двадцятки, топ-темою якого стала війна, яку розв’язала Російська Федерація на території України. Про це сказав президент приймаючої країни Джоко Відодо, який наголосив, що російська агресія призвела до руйнувань та величезних людських страждань, а також негативно вплинула на світову економіку.

Про війну

Так, після завершення зустрічі більшість членів G20 засудили війну Росії проти України – було прийнято відповідну декларацію, в якій висловлено вимогу “повного та беззастережного виходу Росії з території України”.

– Більшість членів різко засуджують війну РФ в Україні та підкреслюють, що вона завдає величезних людських страждань і посилює існуючі проблеми у світовій економіці, обмежуючи зростання, збільшуючи інфляцію, порушуючи ланцюжки поставок, посилюючи енергетичну та продовольчу нестабільність, підвищуючи ризики для фінансової стабільності – сказано у повідомленні.

Країни G20, включаючи Китай, також заявили про свою незгоду з використанням ядерної зброї в конфлікті Росії з Україною.

Зараз дивляться

– Застосування чи загроза застосування ядерної зброї неприпустимі. Мирне вирішення конфліктів, зусилля щодо врегулювання криз, а також дипломатія та діалог мають життєво важливе значення. Сьогоднішня епоха не повинна бути затьмарена війною, – йдеться у повідомленні.

Про зерно

Також лідери G20 за підсумками саміту закликали до “повного виконання” договору по зерну в Чорному морі, наголосивши на його важливості для підтримки глобальної продовольчої безпеки.

Члени заявили, що вітали зернову угоду за посередництва ООН та її зусилля щодо ослаблення напруженості та запобігання глобальній відсутності продовольчої безпеки та голоду в країнах, що розвиваються, у світлі вторгнення Росії в Україну.

– Наголошуємо на важливості повної, своєчасної та постійної реалізації угоди всіма відповідними зацікавленими сторонами, а також нагадуємо заклики Генерального секретаря ООН щодо продовження зусиль сторін, – заявили лідери у декларації.

Про підтримку України

Євросоюз та Австралія опублікували спільну заяву, в якій рішуче підтримали Україну та заявили, що залишаються непохитними у підтримці Української держави в умовах російсько-української війни.

– Лідери найрішучішим чином засудили неспровоковану, незаконну та невиправдану агресивну війну Росії проти України, – йдеться у заяві, опублікованій під час саміту G20.

Лідери Австралії та ЄС підтвердили свою “тверду відданість залученню Росії, всіх винних та спільників до відповіді”.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що G20 не хоче ні війни в Україні, ні ядерного шантажу, і що зустріч наголосила на “великому зближенні позицій щодо підштовхування Росії до деескалації”.

– Росія має повернутися за стіл переговорів. Китай може зіграти з нами більш активну посередницьку роль у найближчі місяці, – сказав Макрон, додавши, що обговорив із головою КНР Сі Цзіньпіном візит до Китаю на початку 2023 року.

За його словами, китайський президент щиро бажає уникнути ядерної ескалації та покласти край війні.

Про Росію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц написав у себе в Twitter після саміту G20, що найважливішим результатом успішної зустрічі лідерів країн стало те, що російський диктатор Володимир Путін залишився на самоті.

– Він не має потужних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20 на Балі. Цілком неприйнятно, щоб він продовжував свою війну в Україні без змін і з повітряними атаками, – повідомив Шольц.

Про падіння ракети у Польщі

Окремо на саміті торкнулися теми вибуху в Польщі, що стався внаслідок падіння на територію цієї країни ракети НАТО.

Так, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що такого не сталося б без ракетних ударів Росії по Україні.

За його словами, лідери Великої двадцятки були “єдині у заяві про те, що спочатку необхідно встановити факти події і, отже, підтримати розслідування Польщі”.

– Ясно одне: цього не сталося б без жахливих ракетних ударів Росії по Україні. Ми продовжуємо підтримувати Україну у її захисті від російської агресії, – сказав він.

Таку ж заяву зробив і прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак: він зазначив, що це не сталося б, якби не вторгнення Росії до України.

Напередодні, в перший день саміту, Сунак підкреслив, що Росія повинна “забратися з України і припинити варварську війну”. Він також розкритикував відсутність президента Росії Володимира Путіна на саміті.

– Примітно, що Путін не вважав за можливе приєднатися до нас тут. Можливо, якби він це зробив, ми б продовжили розбиратися. Тому що найбільша зміна, яку будь-хто може зробити, це сама Росія, якщо вона забереться з України і припинить цю варварську війну, – цитує заяву Сунака на саміті G20 видання Sky News.

Про мирний план України

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті за допомогою відеозв’язку, запропонував світовим лідерам план щодо забезпечення миру в Україні, що включає 10 пунктів:

Забезпечення радіаційної та ядерної безпеки України. Забезпечення продовольчої безпеки України. Забезпечення енергетичної безпеки України. Звільнення всіх полонених та депортованих. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ з України та припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Водночас глава Української держави закликав створити міжнародний орган, який має закріпити “ключові елементи післявоєнної архітектури безпеки”, спрямовані на запобігання новим спробам агресії Росії.

Через кілька годин після виступу Зеленського Росія завдала найбільшої за місяць серії ракетних ударів по містах України – з використанням більш ніж сотні ракет, внаслідок чого і стався вибух на території сусідньої Польщі.

Позиція Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який представляє країну-агресора на зустрічі Великої двадцятки, після виступу Володимира Зеленського почав виправдовувати повномасштабне вторгнення РФ до України.

Як “аргументи” він використав методичку російських пропагандистів про те, що в Україні при владі “неонацисти”, а риторика Зеленського, нібито, “войовнича, русофобська та агресивна”.

За словами Лаврова, Україна “не слухає порад Заходу”, який, як “ходять чутки”, каже Зеленському “бути більш зговірливим” з Росією.

Російський міністр зазначив, що Москва “багаторазово підтверджувала, що не відмовляється від переговорів”, проте Україна – відмовляється від них і навіть законодавчо закріпила, що не говоритиме з диктатором Путіним.

На завершення промови він почав погрожувати, що “чим довше Україна відмовлятиметься, тим складніше буде домовитися”. А переговорні умови України, тим часом, він назвав “заздалегідь нереалістичними та неадекватними у цій ситуації”.