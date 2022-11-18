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Факти / Світ

Ракета, запущена КНДР, впала поблизу японського острова Хоккайдо

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Кім Чен Ин на військовому засіданні

Міжконтинентальна балістична ракета, яку запустила КНДР у п’ятницю, приземлилася у винятковій економічній зоні Японії.

Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея запустила ракету класу МБР у східному напрямку, за оцінками міністерства оборони Японії, ракета приземлилася близько 11:20 (4:20 за Києвом) у водах поблизу острова Хоккайдо.

Об’єднаний комітет начальників штабів ЗС Південної Кореї також підтвердив запуск. Південнокорейські військові відзначили, що ракету було запущено у східному напрямку із Сунану неподалік Пхеньяну.

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Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда засудив запуск, заявивши, що не може миритися з такими частими провокаціями. Він додав, що поки що не надходило жодних повідомлень про пошкодження.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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