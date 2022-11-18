Премьер Австралии требует от Путина выдать осужденных по делу о катастрофе МН17

Ноябрь, 18 в 6:58

Премьер-министр Австралии Пенни Вонг требует от Владимира Путина выдать осужденных по делу об аварии рейса МН17 и не заниматься сокрытием убийц, сообщает Agence France-Presse.

– Вердикт суда подтверждает, что российская федерация несет ответственность за катастрофу. Мы призываем Россию выдать осужденных, чтобы они могли предстать перед судом за свои гнусные преступления. Ни уклонение, запутывание или дезинформация со стороны РФ не помогут ей избежать этого факта. Мы хотели бы сказать России, что мир знает, что вы скрываете убийц, и это кое-что говорит о вас, Владимир Путин, – заявила Вонг.

Напомним, что сегодня суд в Гааге признал троих россиян виновными в массовом убийстве пассажиров самолета Boeing 777 рейса MH17 возле Донецка, в результате чего погибли все 298 человек на борту, преимущественно граждане Нидерландов.