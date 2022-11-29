НАТО поможет Украине защититься от ракетных атак РФ: итоги первого дня саммита в Бухаресте

Ноябрь, 29 в 20:23

Во вторник, 29 ноября, НАТО опубликовало заявление по итогам первого дня встречи министров стран организации. В частности, представители стран договорились усилить поддержку Украины и помочь в защите от ракетных атак.

Так, в Североатлантической организации осудили жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушения прав человека, такие как насильственная депортация, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении.

– Все лица, ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности. Мы также осуждаем всех, в том числе Беларусь, кто активно содействует агрессивной войне России против Украины, – сказано в заявлении.

Страны по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Сейчас смотрят

– Мы никогда не признаем незаконные аннексии России, грубо нарушающие Устав ООН. Мы будем продолжать и еще больше усиливать политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность и наши общие ценности от российской агрессии, и будем поддерживать нашу поддержку столько, сколько это необходимо, – отмечается в сообщении.

Министры добавили, что остаются полны решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины на ее пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украинское государство могло обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдержать будущую агрессию.

– Мы будем продолжать укреплять наше партнерство с Украиной по мере продвижения ее евроатлантических устремлений, – пообещали в организации.

Союзники подчеркнули, что собираются помогать Украине в ремонте ее энергетической инфраструктуры и защите ее населения от ракетных атак.

– Мы подтверждаем решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины, – отдельно отметили в заявлении.

В НАТО напомнили, что эта организация – оборонительный союз, который и впредь будет защищать каждый дюйм территории стран, которые в него входят.