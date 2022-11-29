НАТО допоможе Україні захиститися від ракетних атак РФ: підсумки першого дня саміту у Бухаресті

Листопад, 29 в 20:23

У вівторок 29 листопада НАТО опублікувало заяву за підсумками першого дня зустрічі міністрів країн організації. Зокрема, представники країн домовилися посилити підтримку України та допомогти у захисті від ракетних атак.

Так, у Північноатлантичній організації засудили жорстокість Росії щодо цивільного населення України, а також порушення прав людини, такі як насильницька депортація, тортури та варварське поводження з жінками, дітьми та особами, які перебувають у вразливому становищі.

– Усі особи, відповідальні за військові злочини, включаючи сексуальне насильство в умовах конфлікту, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також засуджуємо всіх, зокрема Білорусь, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України, – сказано у заяві.

Країни, як і раніше, твердо віддані незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Зараз дивляться

– Ми ніколи не визнаємо незаконні анексії Росії, які грубо порушують Статут ООН. Ми продовжуватимемо і ще більше посилюватимемо політичну та практичну підтримку України, оскільки вона продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність і наші спільні цінності від російської агресії, і продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки це необхідно, – наголошується в повідомленні.

Міністри додали, що залишаються сповненими рішучості підтримувати довгострокові зусилля України на її шляху післявоєнного відновлення та реформ, щоб Українська держава могла забезпечити своє вільне та демократичне майбутнє, модернізувати свій оборонний сектор, зміцнити довгострокову оперативну сумісність та стримати майбутню агресію.

– Ми продовжуватимемо зміцнювати наше партнерство з Україною у міру просування її євроатлантичних устремлінь, – пообіцяли в організації.

Союзники наголосили, що збираються допомагати Україні в ремонті її енергетичної інфраструктури та захисті її населення від ракетних атак.

– Ми підтверджуємо рішення, які ми ухвалили на Бухарестському саміті 2008 року, та всі наступні рішення щодо Грузії та України, – окремо зазначили у заяві.

У НАТО нагадали, що ця організація є оборонним союзом, який і надалі захищатиме кожен дюйм території країн, що до нього входять.