Декабрь, 06 в 15:47

Частная российская военная компания Вагнера причастна к чрезвычайно прибыльной и кровавой алмазной промышленности в Центральноафриканской Республике.

Об этом говорится в докладе европейских исследовательских групп — французской All Eyes on Wagner и лондонского Dossier Center, а также сети новостных организаций European Investigative Collaborations.

Российские наемники применяют насилие и вымогательство, чтобы нажиться.

Сейчас смотрят

Лица, связанные с группой Вагнера, которая продемонстрировала свою жестокость в Украине и Сирии, создали подставную компанию в Центральноафриканской Республике для обеспечения безопасности и продажи алмазов.

В докладе исследователей говорится, что боевики заставляют обедневших шахтеров и коллекционеров страны сдавать свои драгоценные камни или продавать их исключительно подставной компании Diamville, и что эта компания торгует бриллиантами, которые нарушают правила Кимберлийского процесса — международной инициативы, направленной на предотвращение сбыта алмазов из зон конфликтов.

Боевики Вагнера и ранее обвинялись в причастности к вооруженной деятельности в ЦАР и в эксплуатации золотых и алмазных ресурсов страны. В докладе приводятся новые подробности о сети компаний и операциях Вагнера в стране.

— Везде, где есть шахты и копатели, эти люди там, вооруженные. Когда кто-то наталкивается на что-то хорошее, они идут к этому человеку. Были даже такие убийства, чтобы забрать чужой товар, — говорится в докладе со ссылкой на инсайдеров отрасли в ЦАР.

Деятельность группы Вагнера в ЦАР является частью гораздо более широких усилий, направленных на неофициальное продвижение геополитических целей России в Африке, а также на получение выгодных контрактов. РФ пытается воспользоваться растущими разногласиями между некоторыми африканскими правительствами и их традиционными европейскими союзниками для усиления своего присутствия в регионе.

Напомним, Евросоюз и США могут признать группу Вагнера террористической организацией.