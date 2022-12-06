Грудень, 06 в 15:47

Приватна російська військова компанія Вагнера причетна до надзвичайно прибуткової та кривавої алмазної промисловості у Центральноафриканській Республіці.

Про це йдеться у доповіді європейських дослідницьких груп – французької All Eyes on Wagner і лондонського Dossier Center, а також мережі новинних організацій European Investigative Collaborations.

Російські найманці застосовують насильство і здирництво, щоб нажитися.

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Особи, пов’язані з групою Вагнера, яка продемонструвала свою жорстокість в Україні та Сирії, створили підставну компанію в Центральноафриканській Республіці для надання безпеки й продажу алмазів.

У доповіді дослідників йдеться, що бойовики змушують збіднілих шахтарів і колекціонерів країни здавати дорогоцінне каміння або продавати його лише підставній компанії Diamville, і що ця компанія торгує діамантами, які порушують правила Кімберлійського процесу – міжнародної ініціативи, спрямованої на запобігання збуту алмазів із зон конфліктів.

Бойовики Вагнера і раніше звинувачувалися в причетності до збройної діяльності в ЦАР і в експлуатації золотих та алмазних ресурсів країни. У доповіді наводяться нові подробиці про мережу компаній та операції Вагнера в країні.

– Скрізь, де є шахти й копачі, ці люди там, озброєні. Коли хтось натрапляє на щось хороше, вони йдуть до цієї людини. … Були навіть такі вбивства, щоб забрати чужий товар, – йдеться в доповіді з посиланням на інсайдерів галузі в ЦАР.

Діяльність компанії Вагнера в ЦАР є частиною набагато ширших зусиль групи, спрямованих на неофіційне просування геополітичних цілей Росії в Африці, а також на отримання вигідних контрактів. Росія намагається скористатися зростаючими розбіжностями між деякими африканськими урядами та їхніми традиційними європейськими союзниками для посилення своєї присутності в регіоні.

Нагадаємо, Євросоюз та США можуть визнати групу Вагнера терористичною організацією.