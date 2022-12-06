Грудень, 06 в 14:42

Німеччина відмовилася від своєї обіцянки швидко підвищити витрати на оборону щонайменше до 2% свого ВВП, таким чином порушивши ключове зобов’язання, взяте через кілька днів після вторгнення Росії в Україну, щоб мати більш серйозний військовий потенціал.

Німеччина також намагалася применшити внутрішні застереження щодо затримок із ключовою закупівлею нових винищувачів.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що 2-відсотковий показник не буде досягнутий не лише цього року, але й, імовірно, в наступному.

Зараз дивляться

– Питання про те, чи буде він досягнутий у 2023 році, залишається відкритим, – сказав Гебештрайт, додавши, що його обережне очікування полягає в тому, що Німеччина все ж таки досягне цього показника до 2025 року.

Зауваження речника пролунали на тлі зростаючої критики щодо стану військового потенціалу Німеччини через дев’ять місяців після того, як канцлер Олаф Шольц оголосив про кардинальні зміни в німецькій політиці оборони й безпеки. Минулого тижня міністр оборони Крістін Ламбрехт зазнала критики з боку власної урядової коаліції після того, як з’ясувалося, що вона не замовила достатню кількість запасних боєприпасів, попри давно відомий дефіцит.

Можливі затримки із закупівлею 35 американських винищувачів F-35 для ВПС Німеччини спричиняють подальші розбіжності. Минулого тижня міністерство Ламбрехта визнало в конфіденційному листі законодавцям, який бачило Politico, що закупівля високотехнологічних винищувачів-невидимок, з яких перші вісім мали бути поставлені в 2026 році, ризикує бути ускладнена “затримками і додатковими витратами”.

У листі Міністерства оборони йдеться, що мета ввести в експлуатацію перший F-35 до 2026 року є “дуже амбітною”, посилаючись на необхідні будівельні роботи на військово-повітряній базі, а також на затримки у виконанні необхідних бюрократичних процедур, таких як отримання дозволів на польоти.

Обіцянка Шольца щодо 2% була ключовою, він дав її у лютому, за кілька днів після вторгнення Росії в Україну, під час виступу в німецькому парламенті. Тоді канцлер сказав, що Німеччина тепер щорічно інвестуватиме понад 2% валового внутрішнього продукту в оборону.

Це зобов’язання відповідає тому, про що всі члени військового альянсу НАТО домовилися в 2014 році, Шольц підтвердив це у статті в журналі Foreign Affairs. Хоча він не повідомив, що зобов’язання будуть дотримуватися відтепер.