Декабрь, 05 в 13:58

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от новой холодной войны из-за стремления РФ разделить мир на блоки и сферы влияния. Политик отметил, что международное сообщество должно противодействовать этому.

Об этом говорится в статье Шольца для американского журнала Foreign Affairs.

Глава правительства ФРГ в ней пишет, что захватническая война России против Украины “завершила целую эпоху”. Так, для многих стран мира последние три десятилетия были периодом относительного мира и процветания. А в новом многополярном мире “разные страны и модели правления соревнуются за власть и влияние”.

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Шольц добавил, что Россия использует одни из самых ужасных военных методов и причиняет невыразимые страдания Украине. Уже погибли десятки тысяч украинских граждан, миллионам пришлось покинуть свои дома. Российская артиллерия, ракеты и бомбы превратили украинские дома, школы и больницы в руины.

Как объяснил Шольц, когда Путин отдал приказ о полномасштабном нападении, он разрушил европейскую и международную архитектуру, на создание которой ушли десятилетия.

– Жестокое нападение РФ на Украину в феврале 2022 года стало началом принципиально новой реальности: империализм вернулся в Европу… Влияние российской войны выходит за пределы Украины… Под руководством Путина РФ нарушила самые базовые принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран. Действуя как имперское государство, Россия сегодня стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния, — подчеркнул Шольц.

По словам канцлера Германии, мир не должен позволить российскому диктатору добиться своей цели, а “реваншистский империализм РФ должен быть остановлен”.

Шольц уточнил, что Германия делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. Берлин стремится стать гарантом европейской безопасности

– Решающая роль Германии сейчас состоит в том, чтобы стать одним из основных поставщиков безопасности в Европе, инвестируя в наши вооруженные силы, укрепляя европейскую оборонную промышленность, усиливая наше военное присутствие на восточном фланге НАТО, а также обучая и оснащая Вооруженные силы Украины, — рассказал Шольц.

Он заверил, что Германия будет продолжать усилия по поддержке Украины столько, сколько потребуется. Больше всего Украина сегодня нуждается в артиллерии и системах противовоздушной обороны, и это именно то, что поставляет Берлин в тесной координации с союзниками и партнерами.

Комментируя роль НАТО, Шольц заявил, что действия этого военного блока “не должны привести к прямой конфронтации с РФ”, но в то же время следует надежно сдерживать дальнейшую российскую агрессию. В этих целях Германия значительно увеличила свое присутствие на восточном фланге НАТО.

– Наше послание Москве очень четкое: мы полны решимости защищать каждый дюйм территории НАТО от любой возможной агрессии… Мы также четко дали понять России, что ее недавняя риторика по ядерному оружию безрассудна и безответственна, — заявил немецкий канцлер.

Он выразил мнение, что среди многих просчетов, допущенных Кремлем, была его ставка на то, что вторжение в Украину ухудшит отношения в Евросоюзе и НАТО. На самом же деле произошло наоборот: ЕС и военный блок стали сильнее и сплоченнее. Это, в частности, проявляется в беспрецедентных экономических санкциях против России.

– Путин должен понимать, что ни одна санкция не будет отменена, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения, – заверил Шольц.

Он уточнил, что все лидеры стран Большой семерки (G7) высоко оценили готовность президента Владимира Зеленского к справедливому миру, который предусматривает уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины и гарантирует способность нашего государства защищать себя в будущем.

По словам Шольца, Германия в координации с партнерами готова достичь договоренностей по поддержке безопасности Украины в рамках возможного послевоенного мирного урегулирования.

– Однако мы не согласимся на незаконную аннексию украинской территории, плохо замаскированную фиктивными референдумами. Чтобы закончить эту войну, Россия должна вывести свои войска, – сообщил он.

Недавно Олаф Шольц заявлял, что Германия не принимает циничную войну России, а Кремль не должен использовать голод как оружие.

Источник: Foreign Affairs