“Гарантии для РФ” являются попыткой начать переговоры в пользу Кремля — разведка Польши

Декабрь, 07 в 16:51

Заявления западных политиков о возможности начала переговоров с Россией свидетельствуют о попытках влиять на Украину в пользу Кремля.

Об этом заявил представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает TVP.info.

В частности, он оценил высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о “гарантиях безопасности для России”, которые должны быть включены в будущую структуру европейской безопасности.

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— Анализ информационных эффектов таких выступлений свидетельствует о действиях, направленных на давление на украинскую сторону с целью начать переговоры с Россией. В настоящее время такие действия дают России несколько преимуществ, в то время как для Украины они похожи на ловушку, — заявил Жарин.

Он отметил, что Кремль также “отправляет сигналы” о том, что “заинтересован” в начале переговоров.

По словам Жарина, начало переговоров с Россией в нынешней ситуации показало бы, что страна-агрессор достигла поставленной цели.

В то же время, это было бы расценено как согласие международного сообщества принять аннексию украинских территорий и совершенные там преступления.

— Если украинские власти так поступят, они дадут сигнал о том, что заинтересованы в прекращении войны на нынешнем этапе и признании статус-кво — или, по крайней мере, рассматривают такое решение. Это может быть воспринято как капитуляция и вызвать резкую реакцию украинского общества, а в конечном счете привести к ослаблению доверия к власти в Киеве и дальнейшей внутренней дестабилизации страны. Таким образом, у России появятся новые возможности действовать против Украины, – считает Жарин.