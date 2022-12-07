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Факти / Світ

“Гарантії для РФ” є спробою розпочати переговори на користь Кремля – розвідка Польщі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
“Гарантії для РФ” є спробою розпочати переговори на користь Кремля – розвідка Польщі
Фото: Depositphotos

Заяви західних політиків щодо можливості початку переговорів із Росією свідчать про спроби впливати на Україну на користь Кремля.

Про це заявив представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє TVP.info.

Зокрема, він оцінив висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про “гарантії безпеки для Росії”, які мають бути включені до майбутньої структури європейської безпеки.

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– Аналіз інформаційних ефектів таких виступів свідчить про дії, спрямовані на тиск на українську сторону з метою розпочати переговори з Росією. На даний момент такі дії дають Росії кілька переваг, тоді як для України вони схожі на пастку, – заявив Жарин.

Він зазначив, що Кремль також “надсилає сигнали” про те, що “зацікавлений” у початку переговорів.

За словами Жарина, початок переговорів з Росією у нинішній ситуації показав би, що країна-агресор досягла поставленої мети.

Водночас це було б розцінено як згода міжнародної спільноти прийняти анексію українських територій та скоєні там злочини.

– Якщо українська влада так вчинить, вона дасть сигнал про те, що зацікавлена у припиненні війни на нинішньому етапі та визнанні статус-кво – або, принаймні, розглядає таке рішення. Це може бути сприйнято як капітуляція і викликати різку реакцію українського суспільства, а зрештою призвести до послаблення довіри до влади у Києві та подальшої внутрішньої дестабілізації країни. Таким чином, у Росії з’являться нові можливості діяти проти України, – вважає Жарин.

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