“Гарантії для РФ” є спробою розпочати переговори на користь Кремля – розвідка Польщі
Заяви західних політиків щодо можливості початку переговорів із Росією свідчать про спроби впливати на Україну на користь Кремля.
Про це заявив представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє TVP.info.
Зокрема, він оцінив висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про “гарантії безпеки для Росії”, які мають бути включені до майбутньої структури європейської безпеки.
– Аналіз інформаційних ефектів таких виступів свідчить про дії, спрямовані на тиск на українську сторону з метою розпочати переговори з Росією. На даний момент такі дії дають Росії кілька переваг, тоді як для України вони схожі на пастку, – заявив Жарин.
Він зазначив, що Кремль також “надсилає сигнали” про те, що “зацікавлений” у початку переговорів.
За словами Жарина, початок переговорів з Росією у нинішній ситуації показав би, що країна-агресор досягла поставленої мети.
Водночас це було б розцінено як згода міжнародної спільноти прийняти анексію українських територій та скоєні там злочини.
– Якщо українська влада так вчинить, вона дасть сигнал про те, що зацікавлена у припиненні війни на нинішньому етапі та визнанні статус-кво – або, принаймні, розглядає таке рішення. Це може бути сприйнято як капітуляція і викликати різку реакцію українського суспільства, а зрештою призвести до послаблення довіри до влади у Києві та подальшої внутрішньої дестабілізації країни. Таким чином, у Росії з’являться нові можливості діяти проти України, – вважає Жарин.