Лишь после спецтрибунала над военными преступниками РФ: Подоляк о гарантиях безопасности для мира
Фото: Офис президента
Гарантии безопасности для цивилизованного мира станут возможны только после специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.
– Цивилизованному миру нужны “гарантии безопасности” от варварских намерений постпутинской РФ. Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в ru-элитах: “Кто же виноват?” – отметил Подоляк.
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