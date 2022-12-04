Лишь после спецтрибунала над военными преступниками РФ: Подоляк о гарантиях безопасности для мира

Декабрь, 04 в 17:59

Гарантии безопасности для цивилизованного мира станут возможны только после специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

– Цивилизованному миру нужны “гарантии безопасности” от варварских намерений постпутинской РФ. Они станут возможны только после спецтрибунала, осуждения авторов войны и военных преступников, наложения репараций, а также после кровавого выяснения в ru-элитах: “Кто же виноват?” – отметил Подоляк.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объяснил, как ЕС будет помогать наказать Россию за военные преступления