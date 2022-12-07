РФ заказала у Ирана сотни ракет и дронов – СМИ

Декабрь, 07 в 14:46

Российская Федерация сделала новый заказ у Ирана на несколько сот ракет и сотни дронов. Об этом со ссылкой на свои источники в Нью-Йорке пишет издание Zeit.

– Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию, – говорится в материале.

Отмечается, что таким образом Кремль хочет противодействовать острой нехватке вооружения для совершения атак. Заказ включает в себя несколько сотен снарядов и сотни дронов.

– Я не думаю, что они уже отгружены, но они, бесспорно, есть в книгах заказов, – уточнил источник Zeit в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что после того, как Украина предоставила реальные доказательства применения россиянами иранского вооружения в Украине, Тегеран решил изменить свою позицию; там признали свою причастность к поставкам оружия в Россию.

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Напомним, что ранее стало известно, что Беларусь планирует производить артиллерийские снаряды и ракеты для РСЗО совместно с Ираном.