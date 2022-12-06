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Иран до сих пор не передал России ракеты из-за дипломатического давления и протестов — Подоляк

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Иран до сих пор не передал России ракеты из-за дипломатического давления и протестов — Подоляк
Фото: Getty Images

Иран до сих пор не поставил баллистические ракеты России и может этого не сделать из-за дипломатического давления и внутриполитических проблем в стране.

Об этом британской газете The Guardian сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, у российских войск сейчас есть в своем арсенале достаточно собственных крылатых ракет для еще “двух-трех” массированных ударов по украинской гражданской инфраструктуре, подобных залпу в понедельник, 5 декабря.

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Россия стремилась пополнить свой арсенал иранскими ракетами, и именно с этой целью секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посещал Тегеран в ноябре.

— Иран испытал огромное дипломатическое давление, а протесты также усилили давление на правительство. Правительство начинает терять контроль над обществом, а их внутренние проблемы растут. У них просто нет времени иметь дело с Россией. Это не их приоритет, – сказал Подоляк.

Подоляк сказал, что, по его мнению, между Москвой и Тегераном все еще продолжаются переговоры по ракетам, и что в рамках своей переговорной позиции правительство РФ предложило собственных “головорезов”, имея в виду экспертов по подавлению инакомыслия и антиправительственных протестов.

— Так что переговоры продолжаются, но по состоянию на данный момент ни одна ракета России не передана, – сказал он.

Также в разговоре с британской газетой Подоляк сказал, что украинские силы научились защищаться от российских ракетных атак.

В ходе массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, украинские Силы противовоздушной обороны сбили более 60 ракет российских оккупантов. В общей сложности враг выпустил более 70 ракет.

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Источник: The Guardian
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