РФ замовила у Ірану сотні ракет та дронів – ЗМІ

Грудень, 07 в 14:46

Російська Федерація зробила нове замовлення у Ірану на кількасот ракет і сотні дронів. Про це з посиланням на свої джерела у Нью-Йорку пише видання Zeit.

– Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотників та ракет до Росії, – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що таким чином Кремль хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення атак. Замовлення включає в себе кілька сотень снарядів і сотні дронів.

– Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони безперечно є в книгах замовлень, – уточнило джерело Zeit в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялось, що після того, як Україна представила реальні докази застосування росіянами іранського озброєння в Україні, Тегеран вирішив змінити свою позицію; там визнали свою причетність до поставок зброї в Росію.

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Нагадаємо, що до цього стало відомо, що Білорусь планує виробляти артилерійські снаряди й ракети для РСЗВ сумісно з Іраном.