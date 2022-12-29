В британской разведке объяснили, почему РФ не смогла защитить аэродром в Энгельсе

Декабрь, 29 в 10:48

Россия перекинула системы ПВО средней дальности на фронт, оставив стратегические объекты в тылу без защиты.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

В ведомстве напоминают, что 26 декабря российская авиабаза в Энгельсе была атакована уже во второй раз за три недели. Российские СМИ сообщили, что удар по одной из основных оперативных баз российского флота стратегических бомбардировщиков был нанесен беспилотными летательными аппаратами.

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По данным британской разведки, Россия долгое время уделяла большое внимание поддержке передовых наземных систем ПВО, но становится очевидным, что россиянам трудно противостоять воздушным угрозам глубоко внутри России.

Одной из проблем для России, вероятно, является спрос на современные системы ПВО средней дальности, таких как Панцирь-С1, которые могли бы сыграть основную роль в противодействии беспилотникам.

– Кроме точечной защиты стратегически важных объектов, таких как Энгельс, эти системы сейчас необходимы в большом количестве для прикрытия полевых штабов рядом с линией фронта в Украине, – подчеркнули в разведке.

26 декабря на аэродроме в российском Энгельсе Саратовской области раздались взрывы.

По данным украинского журналиста, ведущего проекта Ищи своих Владимира Золкина, повреждены пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев ТУ-95 и полностью уничтожена диспетчерская башня.

Также погибли 17 оккупантов, еще 26 получили ранения.

Источник: Минобороны Великобритании

Фото: Maxar