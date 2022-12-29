У британській розвідці пояснили, чому РФ не змогла захистити аеродром в Енгельсі

Грудень, 29 в 10:48

Росія перекинула системи ППО середньої дальності на фронт, залишивши стратегічні об’єкти в тилу без захисту.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

У відомстві нагадують, що 26 грудня російська авіабаза в Енгельсі була атакована вже вдруге за три тижні. Російські ЗМІ повідомили, що удару по одній з основних оперативних баз російського флоту стратегічних бомбардувальників було завдано безпілотними літальними апаратами.

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За даними британської розвідки, Росія тривалий час приділяла велику увагу підтримці передових наземних систем ППО, але стає очевидно, що росіянам важко протистояти повітряним загрозам глибоко всередині Росії.

Однією з проблем для Росії, ймовірно, є попит на сучасні системи ППО середньої дальності, як-от Панцир-С1, які могли б відіграти основну роль у протидії безпілотникам.

– Окрім точкового захисту стратегічно важливих об’єктів, як-от Енгельс, ці системи зараз необхідні у великій кількості для прикриття польових штабів поруч з лінією фронту в Україні, – наголосили у розвідці.

26 грудня на аеродромі в російському Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи.

За даними українського журналіста, ведучого проєкту Шукай своїх Володимира Золкіна, пошкоджено п’ять стратегічних бомбардувальників-ракетоносців ТУ-95 та вщент знищено диспетчерську вежу.

Також загинули 17 окупантів, ще 26 дістали поранення.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Maxar