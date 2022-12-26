Декабрь, 26 в 6:30

В ночь на 26 декабря на военном аэродроме в российском Энгельсе Саратовской области раздался мощный взрыв. В городе звучит сирена.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Россияне используют этот аэродром для нанесения ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

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Кстати, это уже второй взрыв за декабрь на аэродроме в Энгельсе.

Российские СМИ сообщают о пожаре на аэродроме и по меньшей мере о трех жертвах. Еще четыре человека получили ранения.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что гражданская инфраструктура Энгельса не пострадала, эвакуацию людей не производят. Информацию о произошедшем на военном объекте проверяют силовые структуры.

При этом расстояние от российского города до ближайшей неоккупированной точки Украины – 700 км.

Вибух в аеропорту стратегічної авіації рф Енгельс. Це приблизно за 700 км до найближчої неокупованої точки України ???? pic.twitter.com/ETAzDaZKz9 — Олександр Аронець (@aronets) December 25, 2022

Напомним, что 5 декабря на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Энгельсе прогремели взрывы. Впоследствии советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на аэродром упал неизвестный беспилотник, взрывами повреждены по меньшей мере три самолета.

Следует отметить, что на спутниковых снимках от 3 и 4 декабря можно увидеть, что на базе размещено по меньшей мере 30 самолетов. Это стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3.

Фото: скриншот с видео